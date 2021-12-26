شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. ثلاثى الشباب ينتظمون فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد والسيد عطية "نيمار" ومحمد نديم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأحد، حيث خاض لاعبو الفريق الأول، تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات، وأشرف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مران اللاعبين.

وتواجد الثلاثي مع فريق الناشئين مواليد 2001 في مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الجمهورية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفاز الفريق الأول بالزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، وتعد تلك الوديات أهم وسيلة للتغلب على توقف مسابقة الدورى.