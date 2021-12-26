شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يثير جنون لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من البهجة أضافها الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم هجوم الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر مطلع الموسم الجاري، وتتضاعف الأمر بعد حصده أول بطولة مع الأهلي عقب الفوز على الرجاء المغربي والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ومنذ فوز الأهلي ببطولة السوبر وحرص بيرسي تاو على اصطحاب جهاز الـjbl الخاص به، حيث يحرص على تشغيل الأغاني الأفريقية الشهيرة ويقوم بالرقص عليها برفقة زملائه اللاعبين، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في وقت سابق صورا من رقصة الجنوب أفريقى بيرسي تاو احتفالا بالسوبر الأفريقي معلقة عليها:" رقصة رائعة على إيقاع السوبر الإفريقي في الدوحة".

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة، وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الإفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.

يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.