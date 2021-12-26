شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يخاطب وزارة الرياضة لإنهاء "التسليم والتسلم" للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد التايكوندو وزارة الشباب و الرياضة، لإنهاء إجراءات التسليم و التسلم لمجلس الإدارة الجديد ، في ظل اعتماد النتيجة من اللجنة الأولمبية.

واعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى ، و في العضوية كل من مجدى طايل، إيهاب جابر، محمد فولى، محمد عجيزة، خالد فوزى، حازم قنديل، مصطفى تعلب.

و يتبقى لمجلس التايكوندو الجديد تسلم الاتحاد من المجلس السابق برئاسة عمرو سليم ، فتم مخاطبة وزارة الرياضة خاصة وأن التسليم والتسلم يتم بحضور مندوبا من وزارة الشباب و الرياضة .

ومن المقرر أن ينشر مسئولو الاتحاد إعلانا فى إحدى الصحف الرسمية لشغل وظيفة مدير تنفيذى، ودراسة السيرة الذاتية لهم لاختيار أحدهم ليقوم بالمهمة خلال الفترة القادمة بالاتحاد، فى ظل رفض المجلس الجديد أن يكون أحد أعضاء المجلس قائما بأعمال المدير التنفيذى، حيث إن لكل منهما اختصاص ودور يقوم به.