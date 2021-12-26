شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى مهمة إثبات الذات أمام الأهلي بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فويتشر يلتقى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره الأهلى في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ويسعى فيوتشر إلى إثبات الذات ومحاولة تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، خاصة أن الفوز على الأهلى سيكون بمثابة دفعة كبيرة للفريق خلال المباريات الفترة المقبلة ، في ظل خسارة فيوتشر في 3 لقاءات من أصل 7 تم خوضها بالبطولة.

فيوتشر يسعى لتحقيق مفاجأة جديدة بالدورى

فيوتشر يمنى النفس بتحقيق الفوز على الفريق المنافس اليوم ، مثلما يحدث من الفرق حديثة العهد بالدورى الممتاز أمام الكبار في البطولة المحلية مثلما حدث من قبل في مباريات الأهلى بالخسارة امام غزل السويس بهدفين ، و امام إنبى بهدف سيد عبدالنعيم ، و كذلك اتحاد الشرطة بهدف.

فيوتشر يدفع بالقوة الضاربة

فيوتشر يعتمد على عدة لاعبين ، يمثلون القوام الأساسى للفريق، ممن لديهم خبرات ببطولة الدورى الممتاز ، و اللعب امام الكبار ، قبل الانضمام لفيوتشر مثل محمد عبد المنعم، سعد سمير، مصطفى البدري، مروان محسن، عربي بدر، فارس طارق، كريم نيدفيد، وناصر ماهر ، إلا ان مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي بسبب إصابته بكسر في عظمة الشظية وهو ما يحتاج إلى علاج لا يقل عن 4 أشهر.

فيوتشر فى المركز الثالث بجدول الدورى

فيوتشر يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .