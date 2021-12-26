شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأحد 26/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الموافق 26/12/2021 الكثيرمن الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها انتهاء عقوبة شيكابالا، وتواجد الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاثة بكأس الرابطة.

إدارة الزمالك تستغل توقف الدورى لحسم ملف تجديد بن شرقى

تستغل إدارة نادى الزمالك انتهاء الفريق الكروى من خوض مواجهاته في مسابقة الدورى الممتاز، وتوقف المسابقة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل حتى يوم الأربعاء 6 فبراير 2022، بسبب كأس أمم أفريقيا، من أجل فتح ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى والذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

قرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.