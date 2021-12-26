شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأحد 26/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الموافق 26/12/2021 الكثيرمن الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها انتهاء عقوبة شيكابالا، وتواجد الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاثة بكأس الرابطة.
إدارة الزمالك تستغل توقف الدورى لحسم ملف تجديد بن شرقى
تستغل إدارة نادى الزمالك انتهاء الفريق الكروى من خوض مواجهاته في مسابقة الدورى الممتاز، وتوقف المسابقة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل حتى يوم الأربعاء 6 فبراير 2022، بسبب كأس أمم أفريقيا، من أجل فتح ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى والذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.
قرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.
انتهت عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، أمس السبت، وتحديدا عقب مباراة الفريق الأبيض وغزل المحلة فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى العام.
وكان اتحاد الكرة قلّص عقوبة إيقاف شيكابالا إلى 8 مباريات بدلا من 8 شهور، بعد الأحداث التى شهدتها احتفالية الزمالك بتسليم درع الدورى الماضى.
أحمد سامى: أتمنى موافقة الأهلى على إعارة كهربا لسموحة وهيرجع بشكل تانى
أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يرغب فى استعارة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على أنه سيكون سعيد للغاية حال تلقيه عرض لتدريب أحد المنتخبات القومية، وقال أحمد سامى فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم يتحدث معى أحد لتدريب أحد المنتخبات حتى الآن ومازلت مستمر فى منصبى ولكن سأكون مبسوط للغاية فى حالة ترشيحى لهذا المنصب فهو فخر كبير لأى مدرب".
عامر حسين يوضح سبب انطلاق بطولة كأس الرابطة 12 يناير المقبل
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف العام على المسابقات، سبب انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 12 يناير المقبل بدلا من يوم 9 كما كان محددا.
عمارة: الوسط الرياضي تسيطر عليه المجاملات ولا أطلب سوى حقي
أكد محمد عمارة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، أنه ابتعد عن الوسط الرياضي منذ فترة؛ بسبب سيطرة الواسطة والمحسوبية والمجاملات والتربيطات على الوسط بشكل فج.