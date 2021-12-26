شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ربيع ياسين مباراة واحدة وتغريم بتروجت 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرارات وعقوبات الأسبوع الثانى عشر من عمر دورى القسم الثانى، بعد الاطلاع على تقارير المراقبين والحكام.

مباراة بنها × اف سي مصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 24/12/2021م .

- إيقاف اللاعب/ محمـد رجب عبدالمنعم احمد لاعب نادي بنها " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة الزرقا × حرس الحدود التي أقيمت يوم الخميس الموافق 23/12/2021م .

- إيقاف / ايهاب عبد المجيد مساعد مدرب نادي الزرقا "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

- توقيع غرامة مالية على نادي الزرقا قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيهاً " وذلك لما بدر من السيد/ رئيس النادي مما ادي الي تأخير استئناف المباراة وكذلك تأخير بدء الشوط الثاني .

مباراة بتروجيت × المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الخميس الموافق 23/12/2021م .

- إيقاف / ربيع ياسين المدير الفني نادي بتروجيت "مباراة واحدة " وذلك لطرده وامتثل للقرار .

- توقيع غرامة مالية علي نادي بتروجيت قيمتها 5000 جنية "خمسة الاف جنيها " وذلك لقذف كرات داخل الملعب أثناء المباراة .

مباراة بلدية المحلة × المنصورة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 23/12/2021م .

- إيقاف اللاعب/ احمد محمد عبدالعال ابوالمعاطي لاعب نادي المنصورة " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

- إيقاف / سامح عدروسي مدرب نادي المنصورة "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك للطرد لنزوله ارض الملعب للاعتراض علي قرارات الحكم .

- توقيع غرامة مالية على نادي المنصورة قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيهاً " وذلك لنزول الجهاز الفني لنادي المنصورة ارض الملعب للاعتراض علي قرارات الحكم.

مباراة الترسانة × بلبيس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 24/12/2021م .

- إيقاف اللاعب/ عبدالله عثمان عبدالله لاعب نادي بلبيس " أربعة مباريات " و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه حكم المباراة .

- إيقاف/ امجد محمـد شرف مدرب حراس مرمي نادي بلبيس " ثمانية مباريات ".

و غرامة مالية قيمتها 10000جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لمحاولة الاعتداء وسب حكم المباراة .

- توقيع غرامة مالية على نادي بلبيس قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيها " وذلك لما بدر من المنتمين لنادي بلبيس عقب نهاية المباراة .

- توقيع غرامة مالية علي نادي الترسانة قيمتها 5000 جنية "خمسة الاف جنيها " وذلك لعدم وجود كرات داخل الملعب بالعدد الكاف .