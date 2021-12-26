هل يواصل طاهر محمد طاهر التوهج مع الأهلى أمام فيوتشر أم يعود للدكة؟

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد طاهر محمد طاهر نجم النادى الأهلى فى قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر بعدما استطاع اللاعب خلال مشاركته في دقائق معدودة أمام الرجاء المغربي، بعد نزوله بديلاً قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة في كأس السوبر الأفريقي، أن يكون أهم العناصر الحاسمة مع الفريق الأحمر، بعدما سجل هدفاً مميزاً ليتعادل للأهلي أمام الرجاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ويضمن وصول الفريق إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6/5، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه فهل يواصل طاهر التوهج مع الاهلى ويشارك مع فيوتشر فى الدوري الليلة أم يعود لدكة البدلاء؟

لم تتوقع جماهير الأهلي أن يكون طاهر هو صاحب الهدف الحاسم في اللقاء، بعدما كان اللاعب أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل لاسيما بعد الحرب التى تعرض لها من كثيريين عبر منصات السويشيال ميديا، بسبب عدما قناعة موسيماني بقدراته الفنية، ليرد طاهر على الجميع ويفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للفريق والجماهير، بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في قلوب عشاق الأحمر.

ولعب طاهر محمد طاهر 46 مباراة مع الأهلى في جميع المسابقات، بواقع 25 مباراة في الدورى و14 في بطولات أفريقيا ومباراة في السوبر المصرى و3 مباريات في كأس مصر و3 في كأس العالم للأندية، سجل 7 أهداف "4 فى أفريقيا و3 في الدورى" وصنع 5 أهداف.