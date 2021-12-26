شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعد محمد عواد بالعودة لحراسة عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عواد بالعودة لحراسة عرين الفارس الأبيض مع عودة مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا لعواد إنه يثق فى امكانياته.

واحتوى كارتيرون غضب محمد عواد بعدما تم اسناد مهمة حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة غزل المحلة لمحمد أبو جبل، لتسهيل مهمة انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتحدث المدير الفنى للزمالك مع محمد عواد وأكد ثقته فى امكانياته، وإن مشاركة أبو جبل فى لقاء غزل المحلة تأتى بسبب المنتخب، فى الوقت الذى سيعود فيه عواد لحراسة مرمى الزمالك مع عودة النشاط.

فى الوقت ذاته، تألق محمد أبو جبل فى مواجهة غزل المحلة التى أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4 / 0، ونجح أبو جبل فى خط الأنظار ليقترب من الانضمام لقائمة الفراعنة.

وجاءت أهداف فريق الزمالك أمام المحلة عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.