شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو يخوض انتخابات اللجنة الأولمبية على العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، بأوراق ترشحه في انتخابات اللجنة الأولمبية المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل بمقر اللجنة في مدينة نصر ، على منصب العضوية.

وقال مرزوق محمد، إنه قرر الترشح من أجل المساهمة في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام ، ورياضة الجودو بشكل خاص متابعا "أتوقع حدوث طفرة رياضية خلال الفترة المقبلة ، في ظل دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، والتطور الكبير الذي شهدته المنشآت الرياضية خلال الفترة الأخيرة .

وتلقت اللجنة الأولمبية حتى الآن عدد من طلبات الترشح جاءت كالتالي: .هشام حطب - اتحاد الفروسية (رئيس)

أحمد ناصر - اتحاد الترايثلون (رئيس)

علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول)

ياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ)

شريف العريان - اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام)

محمد عبدالمطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد)

عبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق)

عبد المنعم الحسيني - اتحاد السلاح (عضو)

الباسل عبدالله - اتحاد الشراع (عضو)

أيمن شويتة - اتحاد الكانوي والكايك (عضو)

شريف القماطي - اتحاد التجديف (عضو)

تيمور أبوالخير - اتحاد الجولف (عضو)

معتز عاشور - اتحاد تنس الطاولة (عضو)

شريف كمال - اتحاد الهوكي (عضو)

محمد عبدالمقصود - اتحاد رفع الأثقال (عضو)

حسن محمود - اتحاد التنس (عضو)

آية مدني - عضو عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.