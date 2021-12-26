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رئيس اتحاد الجودو يخوض انتخابات اللجنة الأولمبية على العضوية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، بأوراق ترشحه في انتخابات اللجنة الأولمبية المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل بمقر اللجنة في مدينة نصر ، على منصب العضوية.

وقال مرزوق محمد، إنه قرر الترشح من أجل المساهمة في خدمة المصرية بشكل عام ، ورياضة الجودو بشكل خاص متابعا  "أتوقع حدوث طفرة رياضية خلال الفترة المقبلة ، في ظل دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، والتطور الكبير الذي شهدته المنشآت خلال الفترة الأخيرة .

وتلقت اللجنة الأولمبية حتى الآن عدد من طلبات الترشح جاءت كالتالي: .هشام حطب -  اتحاد الفروسية (رئيس)

 

أحمد ناصر - اتحاد الترايثلون (رئيس)

 

علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول)

 

ياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ)

 

شريف العريان -  اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام)

 

محمد عبدالمطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد)

 

عبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق)

 

عبد المنعم الحسيني - اتحاد السلاح (عضو)

 

الباسل عبدالله - اتحاد الشراع (عضو)

 

أيمن شويتة - اتحاد الكانوي والكايك (عضو)

 

شريف القماطي - اتحاد التجديف (عضو)

 

تيمور أبوالخير - اتحاد الجولف (عضو)

 

معتز عاشور - اتحاد تنس الطاولة (عضو)

 

شريف كمال - اتحاد الهوكي (عضو)

 

محمد عبدالمقصود - اتحاد رفع الأثقال (عضو)

 

حسن محمود - اتحاد التنس (عضو)

 

آية مدني - عضو عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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