شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موقفه من التعاقد مع زيزو بكسر تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك خلال الفترة المقبلة، من خلال كسر عقده مع الفريق الأبيض، والذي يحتوي على شرط جزائي قيمته 25 مليون جنيه بعد انتهاء موسمه الثاني مع الزمالك.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن التعاقد مع زيزو أمر غير مطروح لعدده أسباب أبرزها أن هناك قناعة بمستوى الأجنحة الموجودة بقائمة الأهلي حاليا وعلى رأسهم بيرسي تاو وميكيسوني وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، فضلا عن وجود رفض للدخول في أزمة مع الزمالك خاصة وأن اللاعب عقده ممتد مع الفريق الأبيض.

ويرفض زيزو تعديل بنود عقده، الذى وقعه مع نادى الزمالك مطلع الموسم الماضى، وذلك بعد الأنباء التى أكدت وجود اتجاه داخل الزمالك لتعديل عقود اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الزمالك خلال العام الماضى كاملا، ويتمسك زيزو بجميع بنود العقد وأنه يرفض إزالة الشرط الجزائى من التعاقد، فى ظل رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى نهاية الموسم الحالى، خاصة أن عقده يتضمن شرطا جزائيا يتم تفعيله بعد الموسم الأول فى العقد وهو الموسم الحالى، ما يمنح اللاعب حرية الرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم حال سداد الشرط الجزائى.

وتلقى نادى الزمالك عرضا رسميا من أحد أندية الدورى التركى يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، وكذلك فى مباريات كأس العرب مع المنتخب الوطنى.