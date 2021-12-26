شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وأفشة فى مهمة خاصة مع الأهلى أمام فيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة الليلة عمرو السولية بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الافريقى فيما يعتمد موسيمانى على الثنائى بيرسى تاو هداف الدوري ومحمد مجدى أفشة الذى ساهم في صناعة أكثر عدد من الأهداف بالمسابقة بجانب المتألقين محمد الشناوى وحسين الشحات ومحمد شريف.

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز والبنك الاهلى اللذين استقبلا 5 أهداف فقط .

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء ويحل التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد "مستر اسيست" يتربع محمد مجدى أفشة نجم الأهلى على قائمة أكثر لاعبى الدورى صنعاً للأهداف برصيد 4 تمريرات سحرية.