خاص.. 4 عروض مصرية وتونسية لأجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول تلقي النيجيري جونيور أجايي، جناح الأهلي السابق، العديد من العروض عقب فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بشكل رسمي ليصبح لاعبا حرا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن جونيور أجايي سافر إلى بلاده نيجيريا عقب فسخ تعاقده مع الأهلي وجمع متعلقاته لقضاء أجازة خاصة وسيعود خلال ساعات لدراسة كافة العروض التي تلقاها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك عرضان محليان من الدوري المصري لأجايي، وعرض آخر تونسي، بجانب عرض من ناد خليجي يطلب ضمه لمدة 6 شهور بشكل مبدئي".

وقال راضي الجعايدي، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، في تصريحات خاصة لمصراوي ردا على حقيقة التفاوض مع أجايي: "الخصوصيات داخلية ما لي دخل بها".

يُذكر أن أجايي (25 عاما) قضى خمس سنوات بين أسوار الأهلي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب منذ انضمامه للفريق قادما من الصفاقسي التونسي عام 2016.