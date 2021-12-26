انضم لأكثر من 10 مليون مصري في السنوية الثالثة.. أسباب تدفعك لتجربة ببجي موبيل المثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان - تحريري:

قدمت ببجي موبيل تجربة مثيرة وفريدة من نوعها في عالم الألعاب الذكية لتحقق نقلة هائلة في هذا المجال بفكرة غيرت النظرة نحو الألعاب من خدمة للتسلية فقط إلى صناعة ووسيلة لتمنية مهارات الكبار والصغار معاً وملتقى للأسرة والأصدقاء والزملاء ووسيلة غير تقليدية للتعليم والتطوير لتصل اللعبة إلى الصدارة عالميا وتحظى بشهرة واسعة ومتابعة من الملايين حول العالم ومن بينها العالم العربي.

واستحوذت ببجي موبيل على اهتمام الشباب في الوطن العربي ومصر التي تتواجد منها 4 فرق ضمن أهم 30 فريق في التصنيف الأخير ، وبحسب إحصائية أصدرها الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية عام 2019 فإن عدد من يلعب ببجي موبيل في مصر يصل عددهم إلي 10 ملايين وهو ما يعكس كيف أخرجت مصر العديد من اللاعبين المميزين حيث لعبت تنافسية بين العدد الضخم الذي يمارس اللعبة على تطوير مستوى اللاعبين .

عالم ببجي موبيل الفريد وسع دائرته ليجذب مشاهير من المجالات المختلفة وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي أحد أشهر النجوم الكوميديين في خطوة جديدة ليُدخل على لاعبي ببجي السعادة والأجواء الترفيهية والمرحة حيث شمل التعاون تصوير مشاهد مسلسل قصير، هو الأول من نوعه لعشاق الألعاب الإلكترونية بالإضافة حزمة صوتية فريدة تمّ إنشاؤها حصرياً للعبة بواسطة محمد هنيدي، التي تتيح للاعبي ببجي موبيل إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها.

ولم يكن هنيدي فقط بل من المشاهير الذين جذبهم عالم ببجي موبيل فمغني مغنى الراب ويجز شارك في العالم الفريد عبر طرح أغنية تعبر عن انضمامه للعبة كأحد الشخصيات التي تظهر للمشاركين في اللعبة الشهيرة

"نور ستارز" اليوتيوبر الأكثر شهرة في الوطن العربي وأول فتاة عربية تصل لهذه المرتبة جذبتها اللعبة أيضاً وكانت حاضرة بقوة وطرحت أغنية سكوادي جنبي والتي هدفت إلى تقديم مثال رائع للعمل الجماعي والتعاوني الذي يتواجد في اللعبة بواسطة أسطورة اليوتيوب نور ستارز ولحن تم تأليفه خصيصاً للعبة ببجي موبيل .

ويمنح مجتمع ببجي موبيل مزايا عديدة للاعبين الجدد لا تقتصر على التسلية فقط بل إن التجربة مليئة بالإثارة والتشويق وتعتمد على التخطيط والتكتيك والذكاء وهو من شأنه تنمية القدرات الذهنية والذكاء لدى اللاعبين حيث يفكر في العديد من الحلول والخدع والخطة التي تجعل منه مميزا عن باقي اللاعبين وهو ما يزرع لدى اللاعبين الثقة في النفس والقدرة على مواجهة العدو، بالإضافة أن العمل ضمن فريق واحد يجعل الشخص أكثر ديناميكية واجتماعية علاوة على تطوير مهارات بدنية تدخل ضمن نطاق عناصر اللياقة البدنية كالتوافق العضلي العصبي وهو قدرة الجهاز العصبي على إعطاء أكثر من أمر في الوقت نفسه أو مع فارق زمني قليل جداً والسيطرة على عمل أجزاء الجسم المختلفة والمشتركة في أداء واجب حركي معين, وهو ما تقدمه اللعبة من خلال التدريب على أمور كالحركات السريعة ورد الفعل .

تجربة ببجي موبيل المثيرة ستجعلك تكتشف نفسك ومواهبك في محاكاة ليس لها مثيل لمعركة إفتراضية تخوضها وربما مع التجربة وصقل مهاراتك والتعرف بشكل أكير على تكنيكات اللعبة والاحتكاك الدائم تجد نفسك من أبرع اللاعبين في الوطن العربي فلا تردد وعبر عن نفسك فس ساحة المعركة.