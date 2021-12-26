رسميا.. تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة بريميرليج.

وأصدرت الرابطة، بيانا رسميا، جاء فيه: "بناء على طلب مقدم من نادي ليدز يونايتد، تمت الموافقة على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف ليدز، والتي نتج عنها أيضًا إلغاء مباراة الفريق ضد ليفربول في (بوكسينج داي)".

جدير بالذكر أن ليدز يونايتد ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين لخوض للمباراة (13 لاعبا وحارس مرمى واحد).