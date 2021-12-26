أمير مرتضى يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن معسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقرر لها في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون من الفترة 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

ويتحدث أمير مرتضى خلال المؤتمر، عن تطورات ملف قضايا الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية، بخلاف الحديث عن ملف تجديد عقود اللاعبين.

ويتخلل المؤتمر الحديث عن تفاصيل معسكر الإمارات والدورة الودية، والعديد من الأمور الخاصة بموقف اللاعبين المعارين لأندية الدوري المصري من الزمالك.

واستطاع الزمالك الفوز على غزل المحلة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، برصيد 19 نقطة من 8 جولات.