مصدر بالأهلي لمصراوي: 130 ألف جنيه لكل لاعب شارك في الفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي، تفاصيل توزيع مكافآت لقب السوبر الأفريقي الذي حصل عليه الفريق الأحمر بعد الفوز على الرجاء المغربي.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا أمام الرجاء في الدقائق الأخيرة بهدف لكل فريق، لتحسم ركلات الترجيح فوز الفريق الأحمر بنتيجة 6-5.

وقال المصدر لمصراوي: "الأهلي ينتظر وصول مكافأة السوبر الأفريقي والتي تُقدر بقيمة ٢٠٠ ألف دولار".

وأضاف: "سيتم منح كل لاعب بالفريق شارك بشكل أساسي مبلغ 130 ألف جنيه، على أن يحصل بيتسو موسيماني وأعضاء الجهاز الفني على راتب شهر".

وأتم المصدر حديثه: "سيتم صرف المكافآت بمجرد وصولها".