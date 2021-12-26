إصابة باتريك فييرا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم طلب نادي كريستال بالاس بتأجيل مباراته أمام مضيفه توتنهام في وقت لاحق اليوم الأحد.

واستند كريستال بالاس في طلبه إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.

ورأت الرابطة أن كريستال بالاس لديه العدد الكافي من اللاعبين لخوض المواجهة أمام توتنهام.

ولن يتواجد الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس في مباراة اليوم بعد إعلان النادي اليوم عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.

وتأجلت ثلاث مباريات في "بوكسينج داي" الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، ويتعلق الأمر بمباريات بيرنلي مع إيفرتون وليفربول مع ليدز يونايتد وولفرهامبتون مع واتفورد.