منتخب اليد يستعد للدوري الذهبي في فرنسا بوديتي قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الإثنين لخوض مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية في فرنسا.

وسيخوض منتخب اليد مباراتين وديتين أمام نظيره القطري يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك من 7 إلى 9 يناير.

وكان المنتخب فاز بجميع مبارياته في الدورة الدولية الودية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بعد تجاوز كل من البحرين بنتيجة 30-29، المغرب 40-28، والسعودية 31-17.