تقرير.. كيف استغل كارتيرون كأس العرب لإحداث انقلاب في الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح الزمالك في الفوز على غزل المحلة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

واستطاع الزمالك استعادة توازنه مرة أخرى، بعد فترة التوقف الماضية، لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب.

وعانى الزمالك قبل فترة التوقف من حيث النتائج والفاعلية الهجومية، حيث تلقى الأبيض الهزيمة أمام الأهلي 5-3، وتعادل مع البنك الأهلي.

ويرصد يلا كورة كيف استغل كارتيرون المدير الفني للزمالك فترة التوقف الدولي:

تجهيز اللاعبين:

نجح كارتيرون في فترة التوقف من تجهيز اللاعبين بشكل كبير، حيث استعاد الزمالك محمد أوناجم لاعب الفريق والذي قدم أداء طيب، بتسجيله لهدفين، وصناعة هدف، في مباراتين أمام المقاولون العرب وغزل المحلة.

ظهر رزاق سيسه جناح الزمالك لأول مرة مع الزمالك هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها منذ بداية الموسم، حيث شارك بشكل أساسي أمام المقاولون، ونزل كبديل أمام غزل المحلة.

عاد حازم إمام ظيهر أيمن الزمالك لمستواه مرة أخرى، حيث ظهر بشكل مميز في مباراة المقاولون، ونجح في إحداث خطورة كبيرة.

رغم خروج طارق حامد من قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، إلا أنه ظهر بمستواه الجيد أمام المقاولون، كما ظهر بأدوار هجومية جديدة، وهي الزيادة والتسديد والذي ساهم في الهدف الأول للأبيض.

الفاعلية الهجومية:

فاز الزمالك في أخر مباراة له قبل التوقف للمشاركة في كأس العرب على فريق سيراميكا كيلوبترا بهدف دون رد، الفاعلية الهجومية للأبيض كانت ضعيفة رغم تحقيق الفوز

أرقام الزمالك في مباراة سيراميكا كيلوبترا

المحاولات الصحيحة: 4 محاولات ناجحة

الأهداف المتوقعة: 1.8 هدف

الاستحواذ: 49%

المراوغات الصحيحة: 3 مراوغات

التمريرات القصيرة الناجحة: 314 تمريرة

الوقوع في التسلل: 5

أرقام الزمالك في مباراة غزل المحلة:

المحاولات الصحيحة: 6 محاولات ناجحة

الأهداف المتوقعة: 3.2 هدف

الاستحواذ: 62%

المراوغات الصحيحة: 14 مراوغات

التمريرات القصيرة الناجحة: 564 تمريرة

الوقوع في التسلل: 0