المنتخب التونسي يبدأ استعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم في معسكر تدريبي بداية من اليوم الأحد ضمن المرحلة الأولى من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون خلال الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير.

وسيخوض المنتخب معسكره بالعاصمة على أن يجري تدريباته اليومية في الملعب الفرعي لاستاد رادس.

وكان المدرب المنذر الكبير وجه الدعوة لـ18 لاعبا من بينهم أربعة حراس مرمى ، يغيب عنهم الحارس معز حسن، و10 لاعبين محترفين على أن يلتحق بقية العناصر فور انتهاء التزاماتهم مع نواديهم.

وسيحدد الكبير القائمة النهائية للاعبين المشاركين في النهائيات يوم 30 ديسمبر.

ويدخل لاعبو المنتخب المرحلة الثانية من استعداداتهم في الأول من يناير إلى حين السفر الى الكاميرون.

وتلعب تونس حاملة اللقب عام 2004، ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا. وتخوض أولى مبارياتها مع موريتانيا يوم 12 يناير.