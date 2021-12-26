الامارات | لاعب عربي بفريق عالمي يرفض الانضمام إلى منتخب بلده!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي بفريق عالمي يرفض الانضمام إلى منتخب بلده! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض المغربي عبدالصمد الزلزولي الانضمام إلى منتخب بلده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون اعتباراً من 9 يناير المقبل، بحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية"، التي شددت على أن اللاعب متمسك بفرصته في إثبات قدراته مباراة تلو الأخرى مع برشلونة ولا يرغب في التفريط بها.

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي وجه الدعوة للزلزولي المتألق مع برشلونة أخيراً ويحظى بثقة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في وقت يصر البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي على التحاق اللاعب بمعسكر المغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحاول حالياً إقناع إدارة المنتخب المغربي بسبب رفضه الالتحاق بالمنتخب مطالباً باستمراره في برشلونة لأنه ما زال يتحسس خطواته الأولى داخل النادي.

يذكر ان عبدالصمد الزلزولي لعب ثماني مباريات بقميص برشلونة حتى الآن، وسجل هدفاً واحداً.

وتلعب المغرب في مجموعة منتخبات غانا وجزر القمر والغابون، وتسعى إلى المانفسة على اللقب الذي حصلت عليه مرة واحدة عام 1976 بالنسخة التي أقيمت في إثيوبيا.

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