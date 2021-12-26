الامارات | السعادة تغمر مدرب الجزيرة الإماراتي بسبب 5 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن السعادة تغمر مدرب الجزيرة الإماراتي بسبب 5 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر عن سعادته البالغة بفوز "فخر أبوظبي" على خورفكان بأربعة أهداف دون مقابل، السبت، في الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أنه يشعر بالسعادة بسبب مردود خمسة لاعبين ظهروا بشكل جيد جداً هم: الصربي ميلوس كوسانوفيتش والبرازيلي جواو فيكتور والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والمالي عبدالله ديابي إلى جانب النجم الإماراتي أحمد فوزي.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي: "لعبنا مباراة جيدة وأنا سعيد جداً من أجل اللاعبين بشكل عام، إلى جانب أنه هناك بعض اللاعبين الذين قدموا أنفسهم بشكل جيد جداً، مثل أحمد فوزي الذي شارك للمرة الأولى أساسياً كما أنها للمرة الأولى التي يلعب فيها في مركز المهاجم، ولقد كان هادئاً وأحرز هدفاً رائعاً.

وأضاف: "كل من ميلوس كوسانوفيتش وجواو فيكتور وثولاني سيريرو أظهروا شخصيتهم رغم الصعوبات التي عانوا منها، بينما ظهر عبدالله ديابي بشكل متميز وأحرز هدفين وقدم نفسه بصورة جيدة".

وتابع: "سعيد بشكل عام بعدما بدأنا المباراة باندفاع بدني إيجابي وكنا جيدين على مستوى التمركز وتمرير الكرة، وأرى أن جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد جداً ولا يوجد لاعب ظهر بمستوى متوسط".

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