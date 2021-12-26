الامارات | رياضي خارق يصعق العالم بتجمده لمدة 10 دقائق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضي خارق يصعق العالم بتجمده لمدة 10 دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرياضي أفغاني يدعى محمد حيدري خطف الأنظار بقضاءه 10 دقائق كاملة تحت الثلج في درجة حرارة بلغت 18 تحت الصفر وهو عاري الصدر والظهر.

وأظهر الفيديو زملاء حيدري يطمرونه بالثلج في مشهد صاعق تفاعل معه المتابعين وتسائلوا حول إن كان قد تجمد جراء فعلته ومدى تأثير الثلوج على جسده عند هذه الدرجة من الحرارة في الأجواء المتجمدة.

يذكر أن حيدري يمارس رياضة رفع الأثقال وتسلق الجبال ويظهر في فيديوهات التحدي لاسيما فيما يتعلق بالثلوج.

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