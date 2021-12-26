شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف يسعى كارتيرون لتحقيقها من معسكر الزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التحضير لمعسكر الفريق بالإمارات، والذى سينطلق فى الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة، لاسيما وإن كارتيرون يرغب في تحديد الجدول الى سيتبعه خلال أيام المعسكر حتى يخرج منه بأكبر المكاسب، ونرصد فى الأسطر التالية المكاسب التى يرغب المدرب فى تحقيقها خلال المعسكر.

رفع معدل اللياقة البدنية

يضع كارتيرون فى المقام الأول "رفع معدل اللياقة البدنية" خلال معسكر الفريق بالإمارات، وذلك من أجل التغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الطويلة، بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون.

تطوير الجوانب الفنية

كما يرغب الخواجة الفرنسى فى تطوير الجوانب الفنية خلال معسكر الإمارات، حيث سيسعى كارتيرون لتطوير الشق الهجومى الذى كان يعانى فى الفترة الأخيرة من عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

الوديات القوية سلاح التغلب على توقف الدورى

يتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، وتعد تلك الوديات أهم وسيلة للتغلب على توقف مسابقة الدورى.

تجهيز البدلاء بالشكل الأمثل

يستغل كارتيرون معسكر الإمارات فى تجهيز جميع اللاعبين البدلاء والذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى الفترة الأخيرة، حتى يتغلب على أزمة ايقاف القيد التى يعانى منها الزمالك منذ بداية الموسم.

تطوير أداء الناشئبن وتجهيزهم

يعمل كارتيرون وجهازه المعاون على استغلال المعسكر فى تطوير أداء اللاعبين الناشئين المتواجدين وسط صفوف الفريق الأول، والعممل على تجهيزهم للاستعانة بهم فى المرحلة المقبلة والتى ستشهد ضغط مباريات قوى، الأمر الذى سيجعل المدير الفنى فى احتياج لكافة العناصر المتاحة.