شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكتب المشهد الأخير فى علاقة كهربا بالأهلى.. والإعارة الحل السحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، دون المشهد الأخير فى رحلة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود يصعب معه الاستمرار سوياً، حيث يناقش مسئولى الأهلى فى هذه الآونة عروض خارجية لإستعارة كهربا بناء على فرمان موسيمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

استبعاد كهربا من الأهلى لغز كبير

ومازال خروج محمود عبد المنعم كهربا من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، يمثل لغزاً كبيراً خاصة أن اللاعب كان أحد أهم مهاجمى الكرة المصرية قبل انتقاله للقلعة الحمراء، كما شهدت أول فتراته مع الأهلى تألقا واضحا، قبل أن يتم استبعاده بشكل دائم من قائمة المباريات بقرار من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر

خلاف فنى سبب القطيعة بين كهربا وموسيمانى

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.

كهربا يرفض الإعارة المحلية ويرحب بالعروض الخارجية

وأخطر كهربا ناديه برفضه فكرة الموافقة على قبول عرض إعارة بالدورى المصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبلغ كهربا مسئولى القلعة الحمراء برفضه القاطع فكرة الرحيل عن الأهلى واللعب لأحد أندية الدورى المصرى، مشدداً على ترحبيه بالموافقة على أى عرض خليجى أو البقاء مع القلعة الحمراء حال عدم وجود عروض خارجية

أرقام كهربا مع الأهلى

واجمالا لعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز.