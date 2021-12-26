شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد أبو النصر لاعب سلة الأهلى: بحب الزعيم وكان نفسى أكون دكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد أبو النصر لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى.



ابو النصر مع لاعبى الفريق

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

كرة القدم، فى أوقات الفراغ بلعب كورة

هل تحب دخول المطبخ؟

أه طبعا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المكرونة المبكبكة



ابو النصر وحمد فتحى

من نجمك المفضل من الممثلين؟

الزعيم عادل إمام

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى بحب أسمع أغانيه



محمد ابو النصر

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح أكيد

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

دكتور

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

تامر حسنى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال ، مناسب لطبيعة ممارستنا للرياضة ، وأننا رياضين فيكون أسهل وفى التعامل و الحركة