شكرا لقرائتكم خبر عن شونجا يحصل على 15 ألف دولار لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الزامبى جاستن شونجا مهاجم الإسماعيلى على 15 ألف دولار بعد توقيعه على إجراءات فسخ تعاقده مع الدراويش حتى لا يلجأ لشكوى القلعة الصفراء بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مستقبلًا.

وغادر شونجا القاهرة بعدما أنهى مجلس إدارة النادى الأصفر برئاسة المهندس يحيى الكومى إجراءات فسخ التعاقد معه بالتراضى، بناء على توصية من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصرى، لعدم ظهوره بمستوى قوى مع الفريق منذ ارتدائه قميص الدراويش.

ويتطلع مجلس إدارة النادى ضم لاعبين جدد على مستوى عالٍ خلال الميركاتو الشتوى لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وتحقيق طموحات جماهيره العريقة.

وكان الدراويش قد تعاقد مع شونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادى كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى، لكنه لم يلعب مع الفريق سوى 4 مباريات بواقع 105 دقائق، فشل خلالها فى التسجيل أو المساهمة فى أى أهداف.