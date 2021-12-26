شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد الحنفى أمام الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

ويقود الحكم محمد الحنفي مباراة الأهلي ضد فيوتشر ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام، بينما حكم رابع هشام الفلال وحكم فيديو محمود عاشور ويعاونه محمود ناجي

وأدار الحكم محمد الحنفى 29 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة، حقق الأحمر الفوز فى 20 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 40 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 9 ركلات جزاء للأهلى

وفى الموسم الحالى حقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى ثم فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة بصافرة محمد الحنفى.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك.