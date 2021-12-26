شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.
وقررت الرابطة أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إلزامية وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفرق الاحتياطي نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.
وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.
وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.
وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.