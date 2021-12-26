الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.

وقررت الرابطة أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إلزامية وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفرق الاحتياطي نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن عامر حسين عضو رابطة الأندية، إن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، وقال حسين، إنه سيتم سحب القرعة خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى مباريات البطولة يوم 12 يناير المقبل، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.