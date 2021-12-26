شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الخماسى الحديث تعتمد فوز قائمة شريف العريان بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2021-2024، حيث اعتمدت فوز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي برئاسة الاتحاد، حيث لم يتقدم أي منافسين وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي المناصب والأعضاء حيث ترشح العدد المطلوب فقط ليفوز كل المرشحين من الفوز بالانتخابات بالتزكية.

وكان تقدم على منصب الرئاسة المهندس شريف العريان وفي منصب نائب الرئيس حازم أمير الدمهوجي وشادي عبد العزيز أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن كلا من: عوض سامي وعلي عاصم ونهى ماهر مروان والعقيد عماد سامر وعمرو شمس، وفي العضوية تحت السن أنس عبد السلام بشر.

وشهدت الجمعية العمومية العادية مناقشة باقي جدول الاعمال وبدأت باعتماد فوز المرشحين بالتزكية بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام المنصرم وكذلك موازنة العام الجديد والخطة المحلية والدولية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث 7 هيئات هي : نادي طلائع الجيش الرياضي، نادي الشمس الرياضي، نادي البنك الأهلى الرياضي، نادى سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية، نادي الجزيرة الرياضي، نادي مدينة نصر للطرق والكباري، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب.