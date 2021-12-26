شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة يعلن تشكيل منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تشكيل مجلس إدارة منطقة الجيزة للعبة، حيث تم إسناد رئاسة المنطقة إلى يحيى زكريا، ويعاونه أيمن عودة، وسارة صلاح، ومحمد إيهاب محسن، ومحمد رجائى، على أن يتم اختيار التشكيل الداخلى للمنطقة فى أول اجتماع والمقرر له 8 يناير المقبل.

كما قرر الاتحاد اختيار أيمن عودة عضوا في لجنة فض المنازعات في الاتحاد، للدورة الثانية على التوالي، و التي يتولى رئاستها حسين البشبيشى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وقرر اتحاد كرة السلة ترشيح محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة الاتحاد لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المقبلة، فى ظل خبرته فى هذا المنصب، حيث كان عضوا بمجلس الأولمبية، فى الدورة المنقضية.

كما انتهى مجلس إدارة الاتحاد من تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الانسات تحت 18 سنة، حيث تولى مسطفى هدهود، منصب المدير الفنى، ويعاونه مصطفى فكرى مدرب، وعلياء محمود مدرب مساعد.