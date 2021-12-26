شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى الذكريات الحزينة من فرق "سنة أولى ممتاز" قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز

ويعد هذا الموسم هو الأول لفيوتشر فى دوري الأضواء والشهرة ، ويتمتع الأهلى بسجل جيد أمام الفرق الصاعدة، فقد نجح الموسم قبل الماضى فى تحقيق الفوز "رايح جاى" على أسوان 5-1 ذهاباً و3-0 إياباً، وحقق الفوز على نادى مصر ذهاباً 3-1 وإياباً 3-0 ، ثم فاز على طنطا 5-0 ثم 1-0 الموسم الماضى، وسحق غزل المحلة الموسم الماضى بثلاثية دون رد هذا الموسم وسيراميكا بهدفين دون رد ولكنه سقط فى فخ التعادل السلبى مع البنك الاهلى ذهاباً وإياباً وعاد ليخسر من الفلاحين بهدف دون رد.

ورغم سلسلة النتائج المتميزة للأهلى أمام الفرق الصاعدة من دوري المظاليم تبقى هناك ثلاث ذكريات عالقة فى ذكريات عشاق الرداء الأحمر، على غرار سيناريو البنك الأهلى تركت ذكرى سيئة لدى مشجعى المارد الاحمر وسط مخاوف من تكرارها أمام فيوتشر الليلة و نستعرضها فى السطور التالية..

غزل السويس

في أول مباراة رسمية للبرتغالي مانويل جوزيه مع الاهلى بمسابقة الدوري العام بولاياته الأولى موسم 2001-2002، تلقى المارد الأحمر هزيمة مذلة على يد غزل السويس بهدفين دون رد بملعب السويس في افتتاحية المسابقة من الفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة.

إنبي

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير النادي الأهلي يتوقع سقوط الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام موسم 2003-2004 ومن ثم ضياع حلم عودة الدرع لأحضان الجزيرة، إلا أن رأس سيد عبدالنعيم تخطف اللقب من المارد الأحمر وتهديهه لغريمه الأزلي الزمالك ، حين كان الفريق البترولي حديثه الوجه على دوري الأضواء والشهرة في هذا الموسم.

اتحاد الشرطة

صعد فريق اتحاد الشرطة للمرة الأولى في تاريخه لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2008-2009، واستطاع لاعبوه من تحقيق المعجزة وإسقاط المارد الأهلاوي في فخ الهزيمة بهدف نظيف بلقاء الفريقين بالدور الأول للمسابقة.