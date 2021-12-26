شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد التنس يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن محمود نائب رئيس اتحاد التنس، بأوراق ترشحه في انتخابات اللجنة الأولمبية، المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل، بمقر اللجنة في مدينة نصر، علي منصب عضو مجلس الإدارة، حيث يتم غلق باب الترشح في الرابعة عصر اليوم الأحد.

وتلقت اللجنة الأولمبية حتى الآن عدد من طلبات الترشح جاءت كالتالي:

هشام حطب - اتحاد الفروسية (رئيس)

أحمد ناصر - اتحاد الترايثلون (رئيس)

علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول)

ياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ)

شريف العريان - اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام)

محمد عبدالمطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد)

عبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق)

عبد المنعم الحسيني - اتحاد السلاح (عضو)

الباسل عبدالله - اتحاد الشراع (عضو)

أيمن شويتة - اتحاد الكانوي والكايك (عضو)

شريف القماطي - اتحاد التجديف (عضو)

تيمور أبوالخير - اتحاد الجولف (عضو)

معتز عاشور - اتحاد تنس الطاولة (عضو)

شريف كمال - اتحاد الهوكي (عضو)

محمد عبدالمقصود - اتحاد رفع الأثقال (عضو)

حسن محمود - اتحاد التنس (عضو)

آية مدني - عضو عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية