شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للملاعب بعد إيقافه 4 شهور و14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرازق لاعب الزمالك، للمشاركة فى المباريات بداية من يوم 12 يناير المقبل وهو موعد انطلاق بطولة كأس الرابطة ، عقب انتهاء فترة ايقافه على خلفية أحداث تسليم درع الدورى فى الموسم الماضى.

وأصدر اتحاد الكرة قرارا بايقاف شيكابالا يوم 29 أغسطس الماضى لمدة 8 شهور مع تغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

وبعد انتهاء فترة ايقاف شيكابالا بمباراة غزل المحلة أمس ، وعودته للمباريات بداية من 12 يناير المقبل يكون شيكابالا قد غاب عن الملاعب مدة 136 يوما أى 4 شهور و14 يوما.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.