شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الممر الشرفى والتتويج الأفريقى تحاصر الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى، حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم الاحد.

ويخشى فريق الأهلى من مطب فيوتشر لاسيما أنها المباراة الأولى التى يظهر فيها بعد تتويجه بطلا للسوبر الافريقى بعد الفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وتحاصر الذكريات السيئة فريق الأهلى لاسيما أن ظهوره الأول عقب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى للمرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فى يوليو الماضى شهد تعادلا إيجايباً بهدف لكل فريق مع البنك الاهلى الذى أقام ممر شرفى لأبطال أفريقيا وخطف نقطة التعادل بالدوري مما أفقد المارد الاحمر فرصة التتويج بالدوري الذى توج به غريمه الزمالك.

ويغيب عن الأهلى فى لقاء فيوتشر كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود والحارس الصاعد حمزة علاء ومحمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.