أندية سيتى كلوب تتزين بمظاهر احتفالية بالتزامن مع أعياد الكريسماس.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفاؤلا ببداية جديدة وآمال منتظرة في العام الجديد، حرصت أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات الجمهورية على الاحتفال بأعياد الكريسماس وسط أجواء مبهجة بين الأعضاء بمختلف الأعمار.

وتزينت فروع أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وبداية الموسم الشتوي، ممثلة في مجسمات لشجر الكريسماس وبابا نويل بمختلف الأحجام داخل جميع الفروع.

كما شهدت أندية سيتى كلوب أجواء احتفالية مبهجة بمشاركة الأطفال في تلوين الأرضيات بألوان احتفالات الكريسماس وتحديدا اللونين الأخضر والأحمر لرسم الفرحة بأيديهم والتعبير عن الطاقة الإيجابية التي تملأهم مع قدوم العام الميلادى الجديد.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، ولكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.