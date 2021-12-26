شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين أبطال فيلم العميل المزدوج في مباراة الأهلى وفيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لاستئناف مبارياته المحلية بعد تتويجه بالسوبر الأفريقى حيث يلاقى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد قائمة فيوتشر تواجد 8 لاعبين من الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي، وهم، محمد عبد المنعم، سعد سمير، مصطفى البدري، مروان محسن، عربي بدر، فارس طارق، كريم نيدفيد، وناصر ماهر.

وتأكد غياب مروان محسن عن مباراة فيوتشر والأهلي بسبب إصابته بكسر في عظمة الشظية وهو ما يحتاج إلى علاج لا يقل عن 4 أشهر.

وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

الأهلي أوقف أفراح التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، من أجل التركيز للفوز على فيوتشر.