شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الكابيتانو "يشد شعر" مارسيلو بعد مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت كواليس غرفة ملابس الأهلى منذ سنوات أزمة غريبة، كان أبطالها الثنائى حسام غالى وحسين السيد، لاعبا الفريق السابقين، حيث قام الكابيتانو بـ"شد شعر" حسين السيد الشهير بمارسيلو، خلال المشادة التي بدأت كلامية، ثم تطورت لشد الشعر على مرأى ومسمع من الجهاز الفني واللاعبين، وقت كان بيسيرو مديرا فنيا للأحمر.

وكان الأهلى التقى مع غزل المحلة في بطولة الدورى العام موسم 2016 بالاسبوع التاسع عشر بالدورى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وفى احد التدريبات في الأيام التالية للمباراة، نشبت مشادة كلامية بين الكابيتانو ومارسيلو، وصلت الى التشابك بالأيدى بعد الدخول في غرفة الملابس، وتدخل أفراد الجهاز الفني واللاعبين لإنهاء الأزمة بين اللاعبان وقتها.

والمدهش فى الأمر أن بعد انتهاء الواقعة لم يتحدث عنها أى فرد من أعضاء جهاز الكرة بالفريق، بالإضافة إلى سوء حالة حسين السيد النفسية بعد تلك الواقعة رافضاُ المشاركة فى التدريبات بحجة الإصابة، رغم تأكيد الجهاز الطبى على جاهزيته وقتها .