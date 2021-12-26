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الامارات | شرط جزائي ضخم في عقد العملاق الصغير هالاند.. 4 أندية تتربص

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة  "بيلد" الألمانية عن وجود شرط جزائي في عقد النجم النرويجي إرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند الألماني للسماح له بالرحيل الصيف المقبل لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.
وقالت الصحيفة إن عقد هالاند مع فريقه الحالي يمتد لعام 2024 و في عقده شرط جزائي يسمح له بالرحيل قبل ذلك مقابل 75 مليون يورو، ما يعادل 84 مليون دولار، وأوضحت أن من بين الأندية القادرة على دفع الشرط الجزائي مقابل التعاقد مع هالاند هناك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، فيما يرغب الإسباني في التعاقد مع اللاعب لكنه غير قادر على تحمل تكاليفه.

وكان مينو رايولا، وكيل اللاعب، أكد بدوره بأن أندية مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبرشلونة وبايرن ميونيخ قد تكون إحدى الوجهات المقبلة لموكله العام المقبل.

يذكر أن هالاند تألق مع دورتموند إذ سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في يناير 2020.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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