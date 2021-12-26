الامارات | رسمياً.. الاتحاد التونسي يحدد موقفه من المدرب منذر الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد التونسي يحدد موقفه من المدرب منذر الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، ثقته بمدرب المنتخب الأول الوطني منذر الكبير، نافيا الشائعات حول إمكانية إقالته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك": "تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير الناخب الوطني منذر الكبير، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا، كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني ما زال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نية للقيام بتغييره، راجين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها".

وسيقود منذر الكبير منتخب تونس في نهائيات أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون خلال الفترة الممتدة بين السادس من يناير والتاسع من فبراير المقبلين، إذ تلعب تونس في مجموعة مالي وموريتانيا وغامبيا.

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