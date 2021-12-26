الامارات | محرز وريبيري ينعيان وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار

شكرا لقرائتكم خبر عن محرز وريبيري ينعيان وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي، رياض محرز، والدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، اللاعب الجزائري الراحل سفيان لوكار، الذي وافته المنية، السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر محرز، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة للاعب سفيان لوكار وأرفقها بتعليق "الله يرحمه"، فيما نشر ريبيري، وهو من أصول جزائرية، صورة للاعب الجزائري الراحل وكتب: "الله يرحمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قائد فريق مولودية "سعيدة" الجزائري، سفيان لوكار، توفي أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.

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