تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يدخل مانشستر يونايتد اختبارا جديدا في الدوري الإنجليزي مع مدربه الألماني رالف رانجنيك، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19.



مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ19 بـ10 نقاط.

ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، مساء الإثنين، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة يوم الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، حيث تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 44 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

تشيلسي - 38 نقطة

أرسنال - 32 نقطة

وست هام يونايتد - 28 نقطة

مانشستر يونايتد - 27 نقطة

توتنهام - 26 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف