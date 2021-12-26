مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل عقد موسيماني الجديد مع الأهلي: «مستمر لـ 2024 ورفع راتبه.. وزيادته شهريًا»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مجدى عبدالغنى، فى برنامجه «ملعب البلدوزر» بقناة الشمس، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر عقد جلسة خاصة مع مويرا زوجة ومديرة أعمال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقب انتهاء إجازات الكريسماس ورأس السنة، من أجل تجديد عقد المدير الفني.

وقال «عبدالغنى»، إن مصدرا في الأهلي، أكد أن الخطيب حسم مع ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي، ملف تجديد عقد موسيماني خلال جلسة جمعتهما على هامش رحلة قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي التى توّج بها الأهلي، مؤخرا.

وأكد أن المصدر أشار إلى أن مسئولى الأهلي سوف يعقدون جلسة مع زوجة موسيماني خلال أيام قليلة، وسيتم بعدها إعلان تجديد عقد المدير الفني لمدة موسمين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وقال «عبدالغنى»، إن المصدر أكد أن الأهلي اتفق مع موسيماني، على التجديد عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، موضحاً أن جلسة زوجة موسيماني مع مسئولو الأهلي، ستكون من أجل وضع الرتوش الأخيرة والتوقيع على العقد باعتبارها وكيل أعماله، ثم يتم الإعلان عن تجديد العقد.

وأكد أن المصدر شدد على أن الأهلي قرر رفع راتب موسيماني من 140 ألف دولار إلى 170 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل، على أن يتم زيادة الراتب بقيمة 30 ألف دولار شهريا في الموسم المقبل ليصل إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم الأخير له مع النادي.

وبالنسبة للشرط الجزائي ستكون مدته 6 أشهر وليس لمدة موسمين، أو موسم واحد كما سبق وطلب موسيماني.

وينتهي عقد موسيماني في يونيو المقبل، وبعد التجديد الرسمي سيستمر مع الأهلي حتى يونيو 2024.

من جهة أخرى قال «البلدوزر»، إن مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على إجراء إتصالات على مدار الساعات الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل الاطمئنان على حفيده الذي أجرى جراحة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الخطيب تواجد رفقة حفيده في أحد المستشفيات الخاصة بسبب الجراحة التى أجراها في ذراعه وهي جراجة تم تأجيلها ما يقرب من عام.