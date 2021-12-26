أمير مرتضى يكشف رسالة اطمئنان من ساسي.. وحقيقة عروض الونش وزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، تطورات التجديد للمغربي أشرف بنشرقي، مشيرا إلى أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، طمأنه بشأن قضيته ضد النادي، نافيا تلقي عروض لضم محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" عن التجديد لبنشرقي: "عدنا في نهاية شهر نوفمبر قبل فترة الانتقالات الشتوية بشهر، لا نملك عصا سحرية، وما أعد به الجماهير أن لا أحد سيستمر في الزمالك رغما عنه، ولا أريد تشويه صورة لاعب ينتهي عقده".

وأضاف: "سمعت أن الخلاف بشأن التجديد لبنشرقي تمثَّل في الشرط الجزائي، تابعت المشهد من الخارج وكنت أرى أن هذه المشكلة هي الوحيدة، لكني اكتشفت أن هناك عدة لاعبين وضعوا شروط جزائية في عقودهم".

وتابع: "كان من الممكن أن يجدد فرجاني ساسي تعاقده مع النادي، ولكن المناخ العام والأجواء لم تساعد على ذلك مما دفعه للرحيل، لا يجوز أن تجلس مع لاعب لتفاوضه من أجل التجديد صباحا وتستفسر عن طلباته وتهاجمه قناة النادي مساء".

وواصل: "لاعبو الزمالك مع احترامي للجان السابقة لا يعرفونها، اللاعب يجد فجأة شخصا لا يعرفه يتفاوض معه، وهذا الشخص لم يتعاقد معه أو يختار له بيته وسيارته ويحل له المشاكل".

وأكمل: "نحاول علاج التشويه الذي حدث لبعض اللاعبين، والذي جعلهم لا يشعرون بالأمان في النادي، وسنرحب بأي لاعب سيجدد تعاقده مع النادي وسنكرم اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في حالة عدم التوصل لاتفاق".

وأكد: "أتواصل مع فرجاني ساسي، تعرق وأصيب وحصل على بطولات مع نادي الزمالك، أدى ما عليه على أكمل وجه، النهاية لم تكن بالشكل الذي يليق به أو يليق بالنادي".

واستمر: "فرجاني ساسي حصل على حكم ضد الزمالك بالحصول على 650 ألف يورو بعدما رفع قضية على النادي، تواصلت معه وقال لي (اطمأن، رفعت القضية فقط لإثبات حقي، أنا لن أتسبب في أي ضرر لنادي الزمالك فهذا بيتي وأعلم الظروف التي يمر بها، أفوض المحامي الخاص بي لحل الأمر بالطريقة التي ترضيكم)".

وأوضح: "ساسي أبدى حسن النية ببدء التفاوض في التنازل عن جزء من غرامة الـ650 ألف يورو في مقابل الحصول على مستحقاته فقط، خاصةً أن مستحقاته المتأخرة كانت أقل بكثير من الحكم الذي حصل عليه، وسيحصل عليهم بالتسوية وبالتقسيط، وأشكره على ذلك".

وأتم المشرف العام على الكرة قائلا: "لم نتلق أي عروض للتعاقد مع محمود حمدي الونش أو أحمد سيد زيزو، للأسف توجد مشاكل في عقود اللاعبين الذين تم تجديدها، ونحاول على حلها وإلغاء بعض البنود التي تهدر حق الزمالك في لاعبيه".