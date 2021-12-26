أمير مرتضى منصور يكشف ما حدث مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، كواليس علاقته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أنه تفهم ضرورة الاستعانة بمدربين مصريين في جهازه المعاون.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لست جديدا على الفريق، أنا شخصيا من تعاقدت مع باتريس كارتيرون في ديسمبر 2019 وعلاقتي به كانت جيدة منذ تواجده مع وادي دجلة".

وأضاف: "حدثت مشاكل بعدما قرر الرحيل قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن عند عودته ذهبت وصافحته كأنني لم أرحل عن النادي ورحبت به وطمأنته".

وأكمل: "أبلغت كارتيرون أننا مجلس الإدارة الذي تواجد منذ 2014، أخبرته أنني لا أنوي (تطفيشه)، لن أحاسبك أو أنتقم منك أو أوجه اللوم إليك، وأخطرته بأنني سأحترم تعاقد اللجنة الماضية معك، وعملت معه على مدار ثلاثة أسابيع".

وتابع: "كارتيرون كان متخوفا في البداية حتى حسمت معه أمر المدربين المعاونين لأن مجلس إدارة النادي يعرف السياسة الأنسب للتعامل مع اللاعبين المصريين، وتفهم المدير الفني ضرورة وجود معاونين مصريين في جهازه، وشكرني بعد ذلك".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "أخبرت كارتيرون أنه يمكن إكمال مسيرته مع النادي وكأن السنة الماضية التي رحل فيها عن النادي لم تكن، ونأخذ منها الإيجابيات مثل الفوز بالدوري، ونعالج السلبيات التي منها وجود خلافات مع الجهاز المعاون المصري".