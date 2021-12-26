تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فيوتشر بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويفاضل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بين رامي ربيعة ومحمد هاني لتعويض غياب عمرو السولية في وسط الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها قبل دقائق من انطلاق مباراة السوبر الأفريقي ضد الرجاء والتي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح 6-5.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الجنوب الأفريقي على بيرسي تاو في خط الهجوم مع الثنائي محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، رامي ربيعة (محمد هاني).

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

جدير بالذكر أن الأهلي خاض 6 جولات ببطولة الدوري، وحقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، احتل بها وصافة جدول الدوري بفارق نقطة عن الزمالك صاحب الـ19 نقطة (من 8 جولات)، بينما جمع فيوتشر 7 نقاط من أصل 6 جولات ليحتل المركز الـ13 بجدول الترتيب".