الجماهير الإماراتية تؤيد مقترح استضافة النسخة المقبلة من كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

رحبت الجماهير الإماراتية باستضافة بلادها للنسخة المقبلة من بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد نجاح النسخة الأخيرة في الدوحة، فنياً وتنظيمياً وجماهيريا.

وجاء ترحيب الجماهير الإماراتية بهذا المقترح رغم عدم الكشف عن الموعد المقترح للنسخة المقبلة من البطولة أو مصيرها من استمرار إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي للكرة "فيفا".

وأظهر استطلاع رأي لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد تأييد 80% من المشاركين لهذا المقترح مقابل رفض 20%.

ووافق 82% من المشاركين في الاستطلاع عبر الموقع الالكتروني لصحيفة "البيان" على هذا المقترح مقابل رفض 18% .

وأيد 78% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة الإماراتية من خلالها حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، المقترح مقابل رفض 22%.