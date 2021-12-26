تفاصيل مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار فى ملعب كرة قدم بالبرازيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وكالة الأمن العام في ولاية "سيارا" البرازيلية وتحديدا في منطقة شمال شرق البلاد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في ملعب لكرة القدم بالبرازيل أثناء احتفالهم بأعياد "الكريسماس"



وقالت الوكالة إن 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 26 عاما قتلوا وأصيب خمسة آخرون بطلقات نارية ، حيث أفادت السلطات بأن الضحايا جاء من بينهم أشخاص اعتقلوا من قبل في جرائم من بينها الانضمام لعصابات إجرامية .

وتابعت الوكالة أنه تم اعتقال 10 أشخاص كما تم ضبط 6 أسلحة نارية بعد الحادث في مدينة فورتاليزا في الساعات الأولى من أمس السبت.

وقالت السلطات إن أربعة من الضحايا كانوا قد اعتقلوا سابقا في جرائم من بينها الانضمام لعصابات إجرامية.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن الشرطة العسكرية، أن الأمر ربما كان نزاعا بين عصابات.