موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر.. و8 مستبعدين على رأسهم كهربا.. وطاقم تحكيم المباراة: الحنفي للساحة وعاشور على الفار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

وشهدت القائمة استمرار استبعاد الجناح الأيسر محمود عبدالمنعم كهربا، من قائمة الأحمر، بعد المشاكل التي نشبت بينه وبين المدرب موسيماني خلال الفترة الأخيرة.

واستبعد موسيماني كلا من: أيمن أشرف، عمرو السولية، محمود متولي، صلاح محسن للإصابة، وحسام حسن، ووليد سليمان ومحمد محمود وكهربا لأسباب فنية.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.

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وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي وفيوتشر، والمُقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63.

ويدير مباراة الأهلي وفيوتشر، محمد الحنفي حكمًا للساحة، يُعاونه محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، وهشام الفلال حكمًا رابعًا، و محمود عاشور حكمًا للفار ويُعاونه محمود ناجي.