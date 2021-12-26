شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علي ماهر أمام الأهلى قبل مواجهة فيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتى يفتش فيها المارد الأحمر عن فوز جديد فى صدارة المسابقة فيما يبحث فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق عن تصحيح المسار والخروج من نفق النتائج السلبية بعد الخسارة في أخر جولتين بالدوري.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 7 مباريات خلال قيادته لـ 3 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 7 مباريات

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 6 مباريات

مع المصري

ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع إنبي

ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي

ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0